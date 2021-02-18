Мінфін готовий запускати швидкісний трамвай в центр Києва, гальмує КМДА

В Міністерстві фінансів заявляють, що максимально готові сприяти будівництву продовження лінії Правобережного швидкісного трамваю в центр Києва, але КМДА не надає потрібну документацію.

Джерело: повідомлення Міністерства фінансів

Дослівно: "Продовження лінії Правобережного швидкісного трамваю в центр Києва дійсно дуже потрібне для киян та гостей столиці. На жаль, досі Київська міська державна адміністрація не підготувала техніко-економічне обґрунтування та проектно-кошторисну документацію для початку реалізації цього проекту".

Деталі: Заступник міністра фінансів Олександр Кава заявив, що як тільки КМДА затвердить необхідні документи то Мінфін "максимально посприяє його реалізації".

Він також сказав, що Мінфін може допомогти знайти джерела фінансування для інших проектів покращення мобільності киян, зокрема, для будівництва 1 черги метро на Троєщину, якщо такі пропозиції будуть від КМДА.

Орієнтовна сума кредиту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку у рамках продовження лінії швидкісного трамваю може скласти 37,5 млн дол. США.

Проект передбачає продовження швидкісної лінії від вулиці Старовокзальної до Палацу спорту з заїздом до Центрального залізничного вокзалу.

Передісторія:

Ще у квітні 2018 року ЗМІ повідомляли, що Департамент містобудування та архітектури КМДА блокує розробку техніко-економічного обґрунтування продовження Борщагівської лінії швидкісного трамваю до Палацу Спорту.

У 2017 році КП "Київпастранс" оголосило тендер на проектування лінії Борщагівського швидкісного трамвайного маршруту до Палацу Спорту.

Українська правда