Укртрансгаз у першому кварталі отримав збиток попри збільшення доходу

"Дочка" Нафтогазу, Укртрансгаз, у першому кварталі 2021 року отримала чистий дохід у 1,3 млрд грн, проте закінчила період з чистим збитком у 30 млн грн.

Про це повідомив т.в.о. директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

Дохід УТГ перевищив доходи відповідного періоду минулоріч на 23%. Водночас, зазначає Перелома, компанія не змогла перетнути рівень беззбитковості та отримала 30 млн грн чистого збитку. Для порівняння, за перший квартал минулоріч компанія отримала збиток у 16,3 млрд грн.

"Основні надходження Укртрансгазу від здійснення ключового виду діяльності – зберігання природного газу. Чистий дохід за цим напрямком в першому кварталі 2021 року склав 1,1 млрд грн, що на 9% вище за минулорічний показник", – додав очільник компанії.

За підсумками 2020 року компанія отримала чистий збиток у 2,6 млрд грн проти 23,6 млрд грн у 2019 році.

"Підсумки фінансової діяльності Укртрансгазу у першому кварталі поточного року засвідчують, що, незважаючи на "історичні борги", компанія фінансово оздоровлюється та вперше за багато років має потенціал для того, щоб стати прибутковою", – підсумував Перелома.

Він додав, що розраховує на позитивний фінансовий результат цьогоріч та забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2021/2022.

Нагадуємо:

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Економічна правда