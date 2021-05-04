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Долар дешевшає через віру інвесторів у відновлення економіки – FT

Вівторок, 4 травня 2021, 12:10
 

Долар не росте по відношенню до інших резервних валют вже місяць – рекордно довго з літа 2020 року.

Про це пише Financial Times.

Зростання резервної валюти – наслідок оптимізму інвесторів щодо темпів відновлення світової економіки після пандемії.

Місячний період ослаблення долара відбувся після бурхливого зростання валюти в березні, коли на тлі швидкого зростання економіки США інвестори припускали, що зростання інфляції змусить Федеральну резервну систему скоротити підтримку економіки, що підвищило б прибутковість американських держоблігацій і підтягнуло б долар до більшості інших основних валют.

Але в квітні, на тлі прискорення темпів вакцинації в ЄС і зростання оптимізму щодо світової економіки, індекс долара втратив 2,7% своєї вартості, в той час як найбільше зростання продемонстрували валюти, прив'язані до сировинних активів.

Найдинамічнішою валютою місяця став бразильський реал, а євро піднявся на 3% і торгується на рівні 1,2 долара.

Незважаючи на те, що в першому кварталі єврозона занурилася в рецесію, аналітики очікують, що в міру нарощування темпів вакцинації економічна активність ЄС повернеться у звичне русло.

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