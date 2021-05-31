"МАУ" планує у червні відновити регулярні рейси до Афін

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" планує відновлення регулярних рейсів до Афін з 18 червня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

"Після тривалої паузи через вплив пандемії Covid-19 нова програма польотів до Афін передбачатиме рейси щовівторка, щочетверга та щоп'ятниці за наступним розкладом:

Київ (КВР) – Афіни (ATH): виліт (local time) 10:35 – приліт (local time) 13:10

Афіни (ATH) - Київ (КВР): виліт (local time) 14:05 – приліт (local time) 16:40

Актуальний розклад рейсів авіакомпанії МАУ дозволить пасажирам, які прямують з Афін, скористатися зручними стикуваннями у базовому аеропорту "Бориспіль" для перельотів до: Баку, Тбілісі, Єревана, Батумі та ключових регіонів України (Одеса, Херсон, Львів, Харків, Запоріжжя)", - йдеться у повідомленні.

"До запуску регулярних рейсів, з 4 червня для українських туристів стане доступною чартерна програма МАУ до курортних зон Греції: Іракліона, Салоніків та Родоса", - додали в МАУ.

У компанії нагадали, що при перетині кордонів наразі діють епідеміологічні обмеження, з ними можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо:

Авіакомпанія "МАУ" запускає перші прямі регулярні рейси з Києва до Рас-ель-Хайма (ОАЕ) з 25 червня 2021 року.

Економічна правда