"МАУ" запускає прямі рейси з Києва до курорту в ОАЕ
Авіакомпанія "МАУ" запускає перші прямі регулярні рейси з Києва до Рас-ель-Хайма (ОАЕ) з 25 червня 2021 року.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"З 25 червня 2021 року жителі України зможуть літати до емірату Рас-ель-Хайма прямим рейсом. Рейс МАУ з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Міжнародного аеропорту Рас-ель-Хайма буде виконуватися двічі на тиждень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що є перспектива збільшення частоти польотів в майбутньому.
"МАУ стане першою українською авіакомпанією, яка здійснюватиме прямі перельоти в Рас-ель-Хайма", - додали в компанії.
"Політ із Києва до міжнародного аеропорту Рас-ель-Хайма складає п'ять годин.
Після прибуття усі гості Емірату проходять обов'язкове безкоштовне ПЛР-тестування в аеропорту Рас-ель-Хайма, крім того, перед поверненням додому, у туристів буде можливість пройти повторне безкоштовне тестування", - пояснили в "МАУ".
На сайті компанії зазначається, що цього літа рейсти здійснюватимуться щопонеділка та щочетверга. Ціна - від 3812 грнз багажем (в ціну перельоту вже включено 1 місце ручної поклажі + 1 місце до 5 кг та одне місце багажу до 23 кг).
Економічна правда
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