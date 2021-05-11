Урядова дорожня компанія отримала 130 мільйонів збитків

За результатами 2020 року державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" відзвітувала про чисті збитки на суму 130 мільйонів гривень.

Про це свідчить звіт про фінансовий стан підприємства за 12 місяців 2020 року, який проаналізував Марлін.

За результатами 2019 року "Автомобільні дороги" відзвітували про 443,2 млн грн збитків. При цьому у 2018 році фінансовий звіт завершений із збитком у розмірі 314,7 млн грн. Збиток за 2017 рік становив 82 млн грн.

Минулого року 10 дочірніх підприємств держкомпанії отримали чистий прибуток у сумі 85 млн грн, тоді як чистий збиток 21 дочірніх підприємств становить 215 млн грн.

Серед причин збитків керівництво держкомпанії виділяє наступні:

встановлення замовниками дорожніх робіт дискримінаційних умов та застосування адміністративних важелів впливу, що зменшує обсяги залучення окремих дочірніх підприємств; заборгованість основних державних замовників перед дочірніми підприємствами компанії, яка у 2020 році становила 240 млн грн; більше 90% дорожньої техніки та обладнання підприємств є технічно застарілими, тому загальна потреба облавтодорів в оновленні потужностей складає понад 10 млрд грн; необхідність утримувати велику кількість виробничих баз, частину з яких віддають в оренду, у тому числі, конкурентам; неспроможність дочірніх підприємств виплатити борги через відсутність доходів.

У 2020 році було порушено 6 справ про банкрутство дочірніх підприємств держкомпанії. Керівництво компанії також зазначає, що переважна більшість підприємств мають борги, що призводить до втрати можливостей виконувати ремонти, утримувати автомобільні дороги, та загрожує банкрутством.

"На кінець 2020 року поточні зобов’язання компанії становили 2,653 млрд грн. Вони складались з короткострокових кредитів банків – 36 млн грн; за товари, роботи, послуги – 802,5 млн грн; за розрахунками з бюджетом – 1,06 млрд грн; за розрахунками зі страхування – 91,1 млн грн; з оплати праці – 209,7 млн грн тощо", – йдеться у звіті "Автомобільних доріг".

Тимчасово виконуючим обов’язки директора компанії з березня 2021 року є Тарас Петрушак.

Протягом п’яти останніх років Петрушак не керував великими компаніями, а обіймав посади заступника та першого заступника начальника управління в державній установі "Укрспортзабезпечення".

Нагадуємо:

Компанія "Автомобільні дороги України" здійснює експлуатаційне утримання майже 54% мережі доріг загального користування державного значення, забезпечує проїзд автотранспорту цими стратегічними шляхами, входить до сфери управління "Укравтодору".

Основну виробничу діяльність виконують 24 дочірні підприємства – облавтодори, які розташовані в усіх областях України.

Загальна кількість працівників дочірніх підприємств компанії становить 13 600 осіб, з яких робітників 9 786 осіб.

Минулого року на ремонт доріг загального значення "Укравтодором" було розподілено 85 млрд грн, зокрема на реалізацію програми "Велике будівництво".

Економічна правда