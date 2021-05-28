Україна та Словаччина незабаром розблокують роботу аеропорту "Ужгород"

Незабаром будуть підписані необхідні імплементаційні протоколи, що дозволять повноцінно відновити роботу летовища аеропорту "Ужгород".

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Хеґером.

"Наші країни завершили процедури щодо набуття чинності угоди щодо аеропорту "Ужгород". Сподіваюся, що найближчими днями будуть підписані відповідні імплементаційні протоколи до цієї угоди, що дасть можливість відновити повну роботу аеропорту "Ужгород", - сказав Шмигаль.

Він додав, що для двох сусідніх країн важливим завданням є впровадження спільного прикордонного і митного контролю на українсько-словацькій ділянці кордону.

Нагадуємо:

24 вересня під час візиту Зеленського до Словаччини українська та словацька сторони підписали угоду, яка дозволить відновити функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород".

Злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини. Тож для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна угода двох країн про умови використання Україною частини повітряного простору Словаччини.

Економічна правда