Цього тижня Рада планує розблокувати підписання закону про земельні аукціони – Корнієнко

На цьому пленарному тижні Верховна Рада планує розглянути проєкти постанов, які блокують для спікера Ради можливість підписати закон про земельні аукціони та передати його на підпис президенту.

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає "Інтерфакс-Україна".

"На цьому тижні ми розблокуємо закон про земельні аукціони, який є третім і важливим в завершенні земельної реформи, і з 1 липня люди зможуть користуватися повністю цією реформою", - сказав нардеп.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 18 травня підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №2195, яким регулюється проведення електронних земельних аукціонів.

Законопроєктом №2195 передбачається продаж через електронні аукціони ділянок державної та комунальної власності або прав на них, а учасником земельних торгів може бути фізична або юридична особа.

Торги проводитимуться у єдиній електронній торговій системі. За результатами укладатиметься договір купівлі-продажу, оренди, суперфіція, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу цінову пропозицію.

На відміну від положень чинного законодавства, торги проводитимуться згідно договору між організатором та оператором електронного майданчика. Розмір, порядок сплати та повернення винагороди оператору будуть визначені Кабміном.

Після цього члени фракції "Батьківщина" зареєстрували в парламенті 7 проєктів постанов про скасування цього рішення. Відповідно до регламенту Ради, без їхнього розгляду спікер не може підписати документ і передати його на підпис президенту.