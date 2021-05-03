МЗС: Українські компанії подали позовів до РФ на понад 4,5 мільярда доларів

Позови українських компаній, які втратили власність і прибуток через агресію РФ на Донбасі та окупацію Криму, подані у понад 12 комерційних арбітражів, загальна сума претензій - понад 4,5 млрд дол.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Наші позовні претензії обчислюються у понад 4,5 млрд дол. І ми активно заохочуємо наші підприємства, які втратили свою власність, втратили прибуток, щоб звертатися в арбітражі й відсуджувати, відсуджувати й ще раз відсуджувати у російської сторони все, що вони втратили", - розповів Єнін.

За його словами, процеси тільки почалися, але вже є перші позитивні результати.

"Якщо говорити про комерційні арбітражі, у нас їх понад 12. А по трьох з них, як мінімум, є вже перші позитивні рішення. Це сукупно десь приблизно 250 млн дол", - сказав заступник міністра.

Він додав, що головні позови ще попереду, "той же "Нафтогаз" успішно пройшов юрисдикційну фазу".

Єнін зазначив, що Росія намагається оскаржити рішення комерційних арбітражів.

"Але це не зупиняє рішення, які вступили в законну силу. Тому нараховується пеня, а все це лягає на плечі простого російського платника податків, який в якийсь момент скаже "а куди йдуть наші гроші?"... І скільки б російська сторона не відтягувала наступ наслідків, це все більш і більш здорожує ціну", - вважає заступник міністра.

За його словами, рано чи пізно рішення за цими та іншими міжнародними позовами обтяжать ситуацію для РФ, "яка опиниться в абсолютній ізоляції".

"Все це рано чи пізно призведе до того, що ми відновимо мир на нашій землі. Ми доведемо людям, що справедливість є, і ми будемо пишатися тим, що змогли зробити це", - резюмував він.

Нагадаємо:

Очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів, що компанія буде використовувати всі юридичні можливості, аби здійснювати тиск на російський Газпром, зокрема йдеться про міжнародні арбітражі.