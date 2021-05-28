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Заборгованість із виплати зарплати перевищила 3,5 мільярди – Держстат

П'ятниця, 28 травня 2021, 20:30
 

Станом на 1 травня 2021 року сума заборгованості з виплати зарплати становила 3,57 млрд грн (станом на 1 квітня - 3,385 млрд грн, станом на 1 травня 2020 року - 2,453 млрд грн).

Про це свідчать дані Держстату.

На початок травня цього року основна частка заборгованості припадала на промисловість (77,7%), професійну, наукову та технічну діяльність (7,2%).

При цьому, більше половини боргу було утворено у Донецькій (23,2%), Харківській (13,3%), Дніпропетровській (10,7%) областях та Києві (12,9%).

Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати упродовж 2019-2020 років, на 1 травня 2021 року становила 165,9 млн грн.

Нагадаємо:

У квітні 2021 року реальна зарплата порівняно з березнем 2021 року впала на 1,2%, а за рік зросла на 19,7%.

Економічна правда

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