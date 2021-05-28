ОВДП: Портфель іноземців протягом тижня зріс на понад 1 мільярд гривень

Протягом поточного тижня портфель нерезидентів облігацій внутрішньої держпозики зріс на понад 1 мільярд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Telegram.

Зазначається, що протягом тижня серед усіх категорій власників ОВДП банки, юрособи, нерезиденти, та фізособи збільшили свої портфелі, у той час як портфелі НБУ та територіальних громад залишились без змін.

При цьому, українські банки залишаються найбільшими власниками ОВДП із загальною часткою 51,78%. Протягом поточного тижня їх портфель збільшився на 3 040 млн грн.

"Портфель нерезидентів збільшився на 1 066 млн грн. Загальна вартість ОВДП, якими володіють нерезиденти, становить 98 319 млн гривень, і відповідає частці у 10,19% у структурі власників ОВДП. З початку року портфель нерезидентів зріс на 13 027 млн грн.

Юридичні особи збільшили свій портфель на 1 616 млн грн. Він становить 4,63% від загальної номінально-амортизаційної вартості ОВДП, які знаходяться в обігу. З початку року ОВДП у власності юридичніих осіб зріс на 11 901 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, портфель фізичних осіб виріс на 210 млн гривень. Їхній портфель становить 1,72% у структурі власників ОВДП, з початку року вартість ОВДП у їх власності збільшилась на 6 005 млн грн.

Нагадаємо:

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 25 травня Міністерство фінансів залучило до бюджету 5,961 млрд грн.

Економічна правда