Єрмак: Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з головою наглядової ради Приватбанку Шерон Іскі заявив, що президент Володимир Зеленский повністю підтримує ідею проведення корпоративної реформи.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Керівник Офісу глави держави висловив подяку Шерон Іскі, всьому складу наглядової ради та правлінню Приватбанку за сумлінне виконання обов'язків та роботу в інтересах народу України.

Андрій Єрмак наголосив, що президент Володимир Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи та має на меті забезпечити подальший прогрес у корпоративному управлінні державними підприємствами та банками, що належать державі", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, сторони дійшли згоди щодо необхідності підтримки постійного контакту та безпосереднього діалогу для оперативного реагування на можливі виклики у сфері корпоративної реформи та, зокрема, на операційні питання діяльності Приватбанку.

Нагадаємо:

Наглядова рада "ПриватБанку" призначила Герхарда Бьоша новим головою правління.

Економічна правда