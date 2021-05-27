Заборона імпорту електроенергії з Білорусі та РФ прискорить євроінтеграцію – Галущенко

Заборона на імпорт Україною електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року прискорить інтеграцію України до європейської енергосистеми ENTSO-E.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів під час зустрічі з послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен.

Зокрема, сторони обговорили процес синхронізації об’єднаної енергосистеми України із європейською енергосистемою ENTSO-E.

"Синхронізація з європейською енергосистемою – це те, що ми реалізуємо в найближчому майбутньому. Ініційоване Міненерго рішення про заборону імпорту електричної енергії з РФ та Білорусі є одним з кроків для прискорення цієї інтеграції", - зазначив очільник Міненерго.

У своєму Facebook він зазначив, що "підтримував і підтримую обмеження такого імпорту на період до інтеграції енергосистеми України до ENTSO-E".

Галущенко зауважив, що повне від’єднання від енергосистем цих країн є запланованим стратегічним кроком в рамках майбутньої інтеграції, й відтак Україна має це зробити в будь-якому випадку.

Крім того, додав він, Україна повинна розвивати власні потужності для експорту електроенергії у майбутньому.

"Це стосується не тільки добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС, але й розвитку генерації на основі ВДЕ, високоманеврової генерації та систем накопичення енергії", – пояснив Галущенко.

Нагадуємо:

Нацкомісія з енергетики та тарифів на засіданні 26 травня ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що з 15 травня 2021 року набув чинності закон, згідно якому регулятор отримав повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що інтеграція української енергетичної системи з європейською ENTSO-E має відбутися у 2023 році.

Економічна правда