"Укрзалізниця" домовилася про перенесення терміну погашення боргу "Сбербанку"

"Укрзалізниця" домовилася щодо зміну графіку погашення заборгованості перед "Сбербанком", що дозволить УЗ збалансувати навантаження на ліквідність компанії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу компанії.

"Завдяки перенесенню терміну погашення більшої частини боргу, що припадав до погашення на травень поточного року, суттєво збалансовано грошовий потік та навантаження на ліквідність "Укрзалізниці", - наголошують у компанії.

Для цього "Укрзалізниця" скористалася можливостями, наданими НБУ шляхом продовження терміну дії постанови від 4 червня 2020 року №73 "Про деякі питання діяльності банків та банківських груп" до 31 грудня 2021 року.

"При цьому з кредитором досягнуто згоди щодо поступового зниження вартості фінансування. Компанія залишає за собою намір здійснити подальше рефінансування цього боргу, залучивши фінансування з міжнародного ринку капіталів або одного з українських банків", - наголосили в "Укрзалізниці".

У компанії також зазначили, що зміна умов фінансування стала можливою завдяки конструктивній позиції кредитора та "Укрзалізниці", а також завдяки підтримці Нацбанку та Міністерства фінансів, які підтримують реалізацію заходів щодо зниження негативного впливу пандемії на транспортний сектор економіки.

Нагадуємо:

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг "Укрзалізниці" з рівня "В-" до "ССС" у зв'язку із збільшенням ризиків рефінансування.

Тоді в УЗ заявили, що працюють над рефінансуванням боргу, "який негативно вплинув на кредитний рейтинг компанії".

"Єдиним фактором цього рішення є наближення в COVID-них обставинах термінів погашення частини кредиту на користь АТ "Сбербанк", що припадає на 30 травня поточного року", – заявили тоді в УЗ та додали, що працюють над варіантами рефінансування цього боргу і не допустить невиконання зобов’язань по запозиченнях.





