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В Україну відновились поставки скрапленого газу "Роснефти" – ЗМІ

Середа, 26 травня 2021, 19:30
 

Компанія Socar New Enegry здійснить першу поставку скрапленого газу виробництва "Роснефти" в Україну - першу партію очікує компанія "Авантаж".

Про це повідомляє enkorr з посиланням на учасників ринку.

"Партія ЗВГ об'ємом 630 т виробництва Новокуйбишевського НПЗ була відвантажена 21 травня на адресу ст. "Заворичі", - сказав співрозмовник видання.

Видання додає, що в с. Заворичі (Київська обл.) газонаповнювальну станцію у своєму розпорядженні має тільки "Авантаж".

Нагадуємо:

Компанія Socar New Enegry здійснила першу поставку дизпалива виробництва "Роснефти" в Україну.

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR підписала угоду щодо права експорту нафпродуктів "Роснефти" в Україну, Польщу, країни Балтії та інші країни Східної Європи.

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Роснефть паливо зріджений газ

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Економічна правда
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