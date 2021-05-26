В Україну відновились поставки скрапленого газу "Роснефти" – ЗМІ
Компанія Socar New Enegry здійснить першу поставку скрапленого газу виробництва "Роснефти" в Україну - першу партію очікує компанія "Авантаж".
Про це повідомляє enkorr з посиланням на учасників ринку.
"Партія ЗВГ об'ємом 630 т виробництва Новокуйбишевського НПЗ була відвантажена 21 травня на адресу ст. "Заворичі", - сказав співрозмовник видання.
Видання додає, що в с. Заворичі (Київська обл.) газонаповнювальну станцію у своєму розпорядженні має тільки "Авантаж".
Нагадуємо:
Компанія Socar New Enegry здійснила першу поставку дизпалива виробництва "Роснефти" в Україну.
Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR підписала угоду щодо права експорту нафпродуктів "Роснефти" в Україну, Польщу, країни Балтії та інші країни Східної Європи.
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