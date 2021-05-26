Уряд пропонує збільшити держпідтримку при народженні дитини до 50 тисяч

Кабмін на засіданні 26 травня підтримав законопроєкт, що передбачає збільшення держпідтримки при народженні або усиновленні дитини з 41 до 50 тисяч гривень з 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Це не остаточне збільшення: з 2023 року і в подальшому пропонується збільшення розміру такої допомоги на прогнозний показник інфляції", – додав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем’єра, паралельно покращуватимуть якість медицини для дітей, будуватимуть нові дитсадки та школи, а також нададуть можливість молодим родинам придбати власне житло в рамках програми пільгової іпотеки.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1359-ІХ, який, зокрема, передбачає, що товари для комплектування "пакунка малюка" закуповуватимуть на відкритих аукціонах через систему ProZorro.

Економічна правда