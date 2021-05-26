Арахамія очолив наглядову раду Офісу із залучення інвестицій UkraineInvest

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія очолив наглядову раду Офісу із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest).

Про це повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Немчінов повідомив, що до складу оновленої наглядової ради увійшли: народний депутат Давид Арахамія, заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, президент Америконської торгівельної палати в Україні Андрій Гундер, виконавчий директор ЄБА Ганна Дерев'янко, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, виконавчий директор "Українського дому в Давосі" Александра Чопівські та народний депутат Галина Янченко.

UkraineInvest - урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій, створений у 2016 році для залучення прямих іноземних інвестицій та допомоги існуючим інвесторам у розширенні свого бізнесу в Україні.

UkraineInvest - є постійно діючим дорадчим органом при Кабміні.

Нагадаємо:

Уряд уповноважив Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) на здійснення супроводу осіб, що інвестують в Україну понад 20 мільйонів євро.

Економічна правда