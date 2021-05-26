Відкритий геопортал земельних даних розпочав роботу – Лещенко

Відкритий геопортал просторових даних розпочав роботу для громадян 26 травня та вже налічує близько 1000 наборів відомостей від 75 територіальних громад.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко розповів на форумі "Україна 30. Земля", його Facebook.

Він зазначив, що 1 січня 2021 року вступив в дію закон, яким передбачено створення Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД), що визначає публічність та прозорість інформації про українські землі.

"Геопортал активно наповнюють 75 ТГ, 10 міст, Харківська та Львівська ОДА, держустанови, громадські організації у сфері НІГД і бізнес. Більшість інформації вже актуалізовано, будь-які зміни миттєво вносяться в базу", – додав Лещенко.

Відтепер громадяни можуть зареєструватися на сайті та сформувати запит на отримання даних. За словами міністра, наразі працює повний каталог, підписка на останні зміни, зворотній зв'язок з користувачем.

Геопортал працює в режимі реального часу. У планах міністерства також здійснити покриття всієї країни у стислі терміни, розповів Лещенко.

За його словами, геопортал дасть можливість максимально цифровізувати державні процеси та використовувати єдину картографічну основу.

Нагадуємо:

Наприкінці січня міністр агрополітики Роман Лещенко заявив, що вже напрацювали відкритий геопортал даних про земельні ресурси та їхніх власників, лісові та водні ресурси, який мали представити на початку лютого.

Економічна правда