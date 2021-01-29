У Мінагрополітики анонсували запуск нового геопорталу про земельні ресурси

Міністр агрополітики Роман Лещенко заявив, що вже напрацювали відкритий геопортал відкритих даних про земельні ресурси та їхніх власників, лісові та водні ресурси, який представлять на початку лютого цього року.

Про це він сказав на пресконференції "Дорожня карта земельної реформи в Україні. Розвиток економіки".

"Держгеокадастр в частині антирейдерського закону активно проводить зміни щодо внесення змін до кадастру, у тому числі відомостей до 2013 року, які перебували на паперових носіях.

Найбільша кількість правопорушень стосується в першу чергу безоплатної приватизації у масштабі мільйонів гектарів - вона саме функціонувала, коли була паперова форма", - сказав Лещенко.

"Ми в процесі здійснення аудиту. Ми були шоковані тим, що фактично не було нормального обміну даними щодо земельних ділянок навіть між Мін'юстом та Держгеокадастром.

Фактично створилась ситуація, коли один і той самий громадянин міг скористатися правом безоплатної приватизації, і система не сигналізувала про зловживання правами. Ситуація з реєстрами була критична, особливо в період 2015 року, 2016, 2017, 2018, коли рейдерство процвітало, були великі зловживання", - підкреслив він.

"Ми на ці речі зреагували антирейдерським законом, провели серйозну роботу щодо впровадження сучасних е-сервісів. Найбільше ми пишаємось, виходячи з 2020 року, - прийняттям закону про націноальну інфраструктуру геопросторових даних.

Цей закон дозволяє сформувати великий відкритий геопортал про земельні, лісові, водні ресурси, власників землі, корисні копалини. Ми вже напрацювали відповідний геопортал, який буде представлений на початку лютого цього року. І це буде також своєрідна революція у системі земельних відносин", - додав міністр.

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