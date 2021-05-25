Аеропорт "Київ" оцінив втрати через припинення авіасполучення з Білоруссю

Заборона на польоти з України в Білорусь призведе до зниження пасажиропотоку та, відповідно, доходів аеропорту "Київ" ім. Сікорського (Жуляни) на 10%.

Про це заявив журналістам голова ради директорів Денис Костржевський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Але, як казав дон Корлеоне, коли мова йде про честь сім'ї, гроші тут недоречні", - сказав Костржевський, зазначивши, що аеропорт підтримує рішення уряду на захист демократичних цінностей.

Водночас він додав, що при введенні такої заборони уряду було б логічно запропонувати аеропорту якісь грошові компенсатори.

За його словами, у цьому місяці аеропорт "Київ" очікував 3-4 тис пасажирів з Мінська, тоді як до карантину їх щомісячний потік становив 10-12 тис, а на піку - до 15 тис.

Костржевський також нагадав, що через карантин наразі аеропорт працює на 25-30% своїх потужностей.

Нагадаємо:

Україна зупиняє авіасполучення з Білоруссю з опівночі 26 травня.

Посольство Білорусі скерувало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту у зв’язку з ухваленням Україною рішення щодо припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.