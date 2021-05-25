Аеропорт "Київ" оцінив втрати через припинення авіасполучення з Білоруссю
Заборона на польоти з України в Білорусь призведе до зниження пасажиропотоку та, відповідно, доходів аеропорту "Київ" ім. Сікорського (Жуляни) на 10%.
Про це заявив журналістам голова ради директорів Денис Костржевський, передає "Інтерфакс-Україна".
"Але, як казав дон Корлеоне, коли мова йде про честь сім'ї, гроші тут недоречні", - сказав Костржевський, зазначивши, що аеропорт підтримує рішення уряду на захист демократичних цінностей.
Водночас він додав, що при введенні такої заборони уряду було б логічно запропонувати аеропорту якісь грошові компенсатори.
За його словами, у цьому місяці аеропорт "Київ" очікував 3-4 тис пасажирів з Мінська, тоді як до карантину їх щомісячний потік становив 10-12 тис, а на піку - до 15 тис.
Костржевський також нагадав, що через карантин наразі аеропорт працює на 25-30% своїх потужностей.
Нагадаємо:
Україна зупиняє авіасполучення з Білоруссю з опівночі 26 травня.
Посольство Білорусі скерувало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту у зв’язку з ухваленням Україною рішення щодо припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.
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