Суд відклав розгляд апеляції Приватбанку про заборону відбору голови правління

Північний апеляційний суд переніс розгляд апеляції Приватбанку на заборону проведення конкурсу на посаду голови правління на 27 травня.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на прес-службу суду.

"Північний апеляційний господарський суд оголосив перерву до 27 травня 2021 року у розгляді апеляційної скарги Приватбанку на ухвалу Господарського суду Києва від 6 квітня 2021 року про відмову у скасуванні заходів забезпечення позову у справі №910/2410/21 щодо оскарження процедури конкурсного відбору голови правління Приватбанку", - заявили у прес-службі.

Нагадуємо:

Господарський суд Києва вперше зупинив конкурс на посаду голови правління "ПриватБанку" 24 лютого 2021, задовольнивши клопотання про забезпечення позову профспілки банку, яка вимагає скасувати конкурс в цілому.

Через відвід судді Північний апеляційний суд не призначив розгляд апеляції.

Потім, Північний апеляційний суд відклав слухання апеляції "ПриватБанку" щодо рішення Господарського суду м. Києва, яке блокує конкурс на голову правління банку. Підстави були невідомі. А 6 квітня Господарський суд Києва відмовився задовольнити клопотання "ПриватБанку" про скасування заборони обирати та призначити голову правління банку.

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