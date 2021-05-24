Посол ЄС назвав 5 умов для успішного запуску ринку землі в Україні

Рішення запустити ринок землі є важливим досягненням держави, проте для його успішної роботи ЄС, США та Світовий банк очікують дотримання певних організаційних та законодавчих умов.

Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна 30. Земля", повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні у Twitter.

"Матті Маасікас визнав важливі досягнення президента та Кабміну щодо відкриття ринку сільгосп землі після років де-факто мораторія", - йдеться у повідомленні.

"Українська земля - вірогідно найкращa у світі й могла би нагодувати всю Європy", - зазначив посол.

Також він підкреслив 5 головних заходів, які ЄС, посольство США в Україні та Світовий банк вважають вирішальними для земельної реформи:

постанови Кабміну та розробка програмного забезпечення для їх імплементації , у тому числі автоматична перевірка ліміту власності на 100 га; комунікаційна кампанія для власників земель; розвиток системи моніторингу продажу/оренди землі; антикорупційний аудит Держгеокадастру; доступ до кредитів для фермерів одразу після відкриття ринку

"До земельної реформи докладено значних зусиль - важливо здійснити ці 5 кроків до 1 липня, щоб вона стала історією успіху", - сказав Маасікас.

Нагадаємо:

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін закликала владу України прийняти додаткові підзаконні акти, щоб забезпечити антикорупційні гарантії земельної реформи.

Економічна правда