Земельна реформа: США закликали Україну забезпечити антикорупційні гарантії

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін закликала владу України прийняти додаткові підзаконні акти, щоб забезпечити антикорупційні гарантії земельної реформи.

Про це вона сказала під час виступу на форумі "Україна 30. Земля".

"Ухвалення закону, який припинив мораторій на продаж сільгоспземлі, - проривний момент, що дасть власникам землі більше гнучкості у використанні майна, яким вони володіють", - сказала Квін.

За її словами, мають бути прийняті додаткові підзаконні акти, щоб забезпечити антикорупційні гарантії.

Вона також нагадала про ухвалення Радою останніми тижнями законів, важливих для імплементації земельної реформи.

"Треба зробити більше, щоб реалізувати ці закони. Законопроєкт, який створює часткові гарантії позик для дрібних фермерів, має бути прийнятий. Цей закон забезпечить, щоб кожен українець мав можливість брати участь у фермерському бізнесі", - сказала Квін.

"Життєво важливо, щоб власники землі та громади знали свої права і як їх захистити. Ми закликаємо уряд і медіа ініціювати кампанію з інформування громадськості для забезпечення зрозумілою, точною інформацією", - додала тимчасова повірена у справах США в Україні.

Вона запевнила, що США разом з ЄС і партнерами з Світового банку готові підтримати уряд України в імплементації земельної реформи, яка буде відповідати інтересам всіх українців.

Економічна правда