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ЗМІ: прокладку "Північного потоку 2" відновлено

Неділя, 23 травня 2021, 15:56

Трубоукладник"Фортуна" відновив будівництво "Північного потоку 2". 

Про це повідомив у неділю агентству Dpa представник акціонерного товариства Nord Stream 2 AG, передає Інтерфакс. 

Будівництво відновлено згідно з дозволом Федерального відомства по судноплавству і гідрографії BSH на відрізку в 2 кілометри в німецькій виключній економічній зоні. 

Повідомляється, що труби поки тільки покладуть на дно моря, монтаж буде проведено пізніше. 

За даними агентства, інший російський трубоукладник - судно з динамічним позиціонуванням "Академік Черський" в даний час працює в датських водах. 

Нагадуємо: 

США включили в список санкцій ряд російських судів і компанії, що пов'язані з реалізацією проекту "Північний потік-2".

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Економічна правда
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