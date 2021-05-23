ЗМІ: прокладку "Північного потоку 2" відновлено
Трубоукладник"Фортуна" відновив будівництво "Північного потоку 2".
Про це повідомив у неділю агентству Dpa представник акціонерного товариства Nord Stream 2 AG, передає Інтерфакс.
Будівництво відновлено згідно з дозволом Федерального відомства по судноплавству і гідрографії BSH на відрізку в 2 кілометри в німецькій виключній економічній зоні.
Повідомляється, що труби поки тільки покладуть на дно моря, монтаж буде проведено пізніше.
За даними агентства, інший російський трубоукладник - судно з динамічним позиціонуванням "Академік Черський" в даний час працює в датських водах.
Нагадуємо:
США включили в список санкцій ряд російських судів і компанії, що пов'язані з реалізацією проекту "Північний потік-2".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua