У Нафтогазі подякували США за запровадження санкцій для компаній та судів, які споруджували Nord Stream-2

У НАК "Нафтогаз" зазначили, що висловлюють вдячність та всіляко вітає рішення Міністерства фінансів США, в частині запровадження санкцій щодо 4 компаній та 13 суден, які споруджували Nord Stream-2.

Про це повідомив директор з інтегрованих комунікацій в Групі Нафтогаз Максим Білявський.

"Водночас, ми очікуємо, що оператор NS2 також залишатиметься під санкціями.

У свою чергу, національна акціонерна компанія системно працює над вирішенням національних завдань, що стоять перед нафтогазовою галуззю України", - написав він.

За його словами, одним із пріоритетів роботи він назвав зупинку Північного потоку-2; перенесення точок прийому/передачі газу із західного на східний кордон; розблокування поставок природного газу із країн Центральної Азії; диверсифікація.

"Повна зупинка NS2, є базисом енергетичної безпеки України", - резюмував він.

Нагадуємо:

США включили в список санкцій низку російських суден та компанії, що пов’язані з реалізацією проекту "Північний потік-2".