У Нафтогазі подякували США за запровадження санкцій для компаній та судів, які споруджували Nord Stream-2
У НАК "Нафтогаз" зазначили, що висловлюють вдячність та всіляко вітає рішення Міністерства фінансів США, в частині запровадження санкцій щодо 4 компаній та 13 суден, які споруджували Nord Stream-2.
Про це повідомив директор з інтегрованих комунікацій в Групі Нафтогаз Максим Білявський.
"Водночас, ми очікуємо, що оператор NS2 також залишатиметься під санкціями.
У свою чергу, національна акціонерна компанія системно працює над вирішенням національних завдань, що стоять перед нафтогазовою галуззю України", - написав він.
За його словами, одним із пріоритетів роботи він назвав зупинку Північного потоку-2; перенесення точок прийому/передачі газу із західного на східний кордон; розблокування поставок природного газу із країн Центральної Азії; диверсифікація.
"Повна зупинка NS2, є базисом енергетичної безпеки України", - резюмував він.
Нагадуємо:
США включили в список санкцій низку російських суден та компанії, що пов’язані з реалізацією проекту "Північний потік-2".
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