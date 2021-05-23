Шмигаль: за перші чотири місяці року роздрібна торгівля зросла на 14%

За перші чотири місяці цього року роздрібна торгівля зросла на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Найбільші темпи росту показали Чернівецька, Тернопільська та Закарпатська області.

"Це позитивний тренд на шляху відновлення нашої економіки після кризи", - зазначив він.

Нагадуємо:

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у березні 2021 року зріс на 11,8% проти лютого, а за три місяці року – на 7,5% проти аналогічного періоду минулого року.