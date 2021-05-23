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Укр / Рус

Шмигаль: за перші чотири місяці року роздрібна торгівля зросла на 14%

Неділя, 23 травня 2021, 10:00
 

За перші чотири місяці цього року роздрібна торгівля зросла на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Найбільші темпи росту показали Чернівецька, Тернопільська та Закарпатська області. 

"Це позитивний тренд на шляху відновлення нашої економіки після кризи", - зазначив він.

Нагадуємо:

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у березні 2021 року зріс на 11,8% проти лютого, а за три місяці року – на 7,5% проти аналогічного періоду минулого року. 

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Економічна правда
Укр / Рус
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