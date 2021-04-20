Роздрібна торгівля з початку року зросла на 7,5%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у березні 2021 року зріс на 11,8% проти лютого, а за три місяці року – на 7,5% проти аналогічного періоду минулого року.

Про це йдеться у даних Державної служби статистики.

У річному вимірі обсяг обороту роздрібної торгівлі зріс на 13,1%.

Найбільшими темпами у січні-березні роздрібна торгівля зростала у Київській (+14,6% проти січня-березня 2020 року), Чернівецькій (+13,7%) та Вінницькій (+12,5%) областях.

У всіх областях спостерігався приріст роздрібної торгівлі за цей період, але найменшим він був у Кіровоградській (+0,2%), Харківській (+0,8%) та Черкаській (+1,1%) областях.

Економічна правда