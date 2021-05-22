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Укр / Рус

ЗМІ: Socar запропонує TERM-контракти українським компаніям

Субота, 22 травня 2021, 15:07
 

Державна нафтова компанія Азербайджану Socar New Enegry, майбутній оператор поставок ресурсів "Роснефти" в Україні, почала предметні переговори про співпрацю з українськими імпортерами ЗВГ. 

Про повідомляє enkorr з посиланням на джерела. 

TERM-контракт - пакетну пропозицію, коли в "навантаження" до дизпалива компаніям пропонують також купити бензин. 

Видання пише, що протягом 18-19 травня в київському офісі компанії Socar були проведені зустрічі з провідними операторами, зокрема з WOG, OKKO, "БРСМ", "Авантаж-7", KLO. 

"Планується, що перший обсяг по TERM-контрактами компанія зможе запропонувати з липня 2021. У торговельних колах циркулює інформація про те, що премія за контрактом може скласти $25/т до середньомісячного значення котирування Argus daf Brest. 

За словами учасників зустрічей, Socar New Enegry анонсував конкретику в частині диференціала по TERM-контрактами на наступному тижні", - йдеться в повідомленні. 

Опитані співрозмовники відзначають, що Socar New Enegry акцентує на готовності розпочати відвантаження ЗВГ в кінці травня, хоча оператори вважають таку ймовірність вкрай низькою.  

"Це не відбувається так швидко. У кращому випадку перші обсяги поїдуть в першій декаді червня", - вважає один з опитаних трейдерів.  

Нагадуємо:

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR підписала угоду щодо права експорту нафпродуктів "Роснефти" в Україну, Польщу, країни Балтії та інші країни Східної Європи.

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Економічна правда
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