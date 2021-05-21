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Firefly Aerospace українця Полякова доставить місію на Місяць разом зі SpaceX

П'ятниця, 21 травня 2021, 17:55
 

Компанія FireFly Aerospace українського бізнесмена Макса Полякова підписала контракт зі SpaceX на доставку посадкового модуля Blue Ghost до Місяця в 2023 році.

Про це повідомляється в офіційному пресрелізі FireFly Aerospace.

Зазначається, що модуль доставить 10 наукових приладів NASA на поверхню Місяця в рамках програми "Артеміда".

"Blue Ghost полетить до Місяця на ракеті Falcon 9, одній з найбільш вантажопідйомних ракет на ринку. Це дозволить здійснити переліт з мінімальним використанням двигунів Blue Ghost, давши можливість посадковому модулю доставити більше 150 кг корисного навантаження на поверхню Місяця", - пояснили в компанії.

"Це дуже важлива місія, над якою працюють найкращі інженери та найвідоміші компанії в сфері космосу. Така кооперація відіграє велике значення для подальшого розвитку всього людства", - заявив основний інвестор Firefly Aerospace Макс Поляков.

Firefly отримала контракт від NASA з доставки наукового обладнання на Місяць в лютому 2021 року.

"З того моменту команда інженерів розробляє і тестує сам модуль і систему навігації. Роботи проходять на території заводу Firefly в Техасі, США", - додали в компанії.

Модуль Blue Ghost здійснить посадку у Морі Криз, що на видимій стороні Місяця. У його завдання входить доставка корисного навантаження на орбіту Місяця і потім на поверхню супутника за 14 днів.

"Артеміда" - космічна програма NASA, меа якої - "відправлення першої жінки та чергового чоловіка" на поверхню Місяця у 2024 році, а також створення там інфраструктури для подальшого відправлення астронавтів на Марс.

Програма діє у кооперації із приватними компаніями, такими як Firefly Aerospace, та космічними агентствами.

Firefly Aerospace – приватна аерокосмічна компанія, яка надає космічні транспортні послуги - від низької навколоземної орбіти до Місяця. 

Firefly пропонує запуск, переміщення в космосі і посадку на поверхню Місяця за допомогою своїх платформ Alpha, Beta, SUV і Blue Ghost.

Нагадаємо:

Компанія Firefly Aerospace Макса Полякова успішно завершила перший раунд венчурного фінансування. Було залучено майже 200 мільйонів доларів, а загальна вартість компанії значно перевищила 1 мільярд доларів.

Економічна правда

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SpaceX космос компанії

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