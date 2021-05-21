"Схеми": Білоруський олігарх, який не потрапив під санкції РНБО, співпрацював з підсанкційним заводом Медведчука

Колаж: "Схеми"

Білоруський олігарх Микола Воробей не потрапив під українські санкції, хоча співпрацював із тим бізнесом Віктора Медведчука, який був підставою введення санкцій РНБО щодо політика та пов'язаних з ним структур.

Про це йдеться у спільному розслідуванні програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) та програми "Давайце разбірацца" білоруського телеканалу "Белсат".

Журналісти виявили, що компанії з орбіти Вороб'я, наближеного до Олександра Лукашенка, співпрацювали з "Новошахтинським заводом нафтопродуктів" (ОАО "НЗНП") - протягом 2018-2020 років під час його контролю Медведчуком та його дружиною Оксаною Марченко доставляли в Європу та Україну продукцію заводу.

"Цей завод Медведчука-Марченко у Ростовській області, пов’язані з ним управлінські і транспортні компанії, а також сам Медведчук з дружиною, потрапили під дію українських санкцій, бо Рада нацбезпеки звинуватила завод у співпраці із російськими гібридними силами на сході України.

Цей білоруський олігарх близький до Медведчука та Козака настільки, що вони користуються одним літаком і політики тримають рахунки в його банку. Тепер ми виявили, що структури з орбіти Миколи Вороб’я допомагали збувати продукцію нині підсанкційного заводу Медведчука-Марченко. При цьому сам Воробей не потрапив під санкції РНБО", - йдеться в матеріалі.

Розслідувачі посилаються на дані міжнародної митної бази Import Genius.

Відповідно до цих даних, 15 тисяч тонн нафтопродуктів "Новошахтинського заводу" протягом 2018-2020 років доставила в Естонію компанія NT Bunkering.

А інша компанія - NT Marine - у грудні 2020 року доставила 252 тонни бітуму з "Новошахтинського заводу" в Україну.

Зазначається, що NT Bunkering та NT Marine зареєстровані в Естонії, де-юре контролюються естонським бізнесменом Олексієм Чульцем.

"Однак дочірні структури цих компаній у Росії тісно переплітаються із російськими компаніями Миколи Вороб’я - мають спільного директора та співзасновника Олексія Лисєнкова.

На цього ж Олексія Лисєнкова, повідомляли білоруські ЗМІ, записана австрійська компанія, що володіє літаком, яким користувалася родина Олександра Лукашенка". - йдеться у розслідуванні.

Медведчук заперечив співпрацю із Миколою Вороб’єм.

А відповіді від самого Вороб’я на запит журналісти не отримали.

Нагадаємо:

19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, причиною назвали фінансування тероризму.

Дизельним пальним, що виробляє завод, яким володіє дружина нардепа від ОПЗЖ Оксана Марченко, заправляють російські танки на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, заявив секретар РНБО.

Компанії сім'ї білоруського олігарха Миколи Вороб'я, наближеного до Лукашенка та Медведчука, який не потрапив під санкції в Україні, заробляє на реалізації програми президента "Велике будівництво".