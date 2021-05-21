Наближений до Лукашенка і Медведчука олігарх заробив 320 мільйонів на "Великому будівництві" – "Схеми"

Микола Воробей

Компанії сім'ї білоруського олігарха Миколи Вороб'я, наближеного до Лукашенка та Медведчука, який не потрапив під санкції в Україні, заробляє на реалізації програми президента "Велике будівництво".

Про це йдеться у спільному розслідуванні програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) та програми "Давайце разбірацца" білоруського телеканалу "Белсат".

Розслідувачі виявили, що минулого року білоруський "Нафтобітумний завод" Вороб'я суттєво збільшив поставки бітуму в Україну, де основними кінцевими покупцями продукції стали учасники "Великого будівництва".

"Аналізуючи дані митниці, "Схеми" зауважили, що білоруський завод Вороб'я найчастіше реалізовував свою продукцію в Україні не напряму, а через українську фірму "БелКазТранс Україна" свого 38-річного сина і повного тезки - Миколи Миколайовича Вороб’я, громадянина України.

А той при перепродажі субпідрядникам "Великого будівництва" виставляв уже набагато вищу ціну, що у кінцевому рахунку здорожчувало його фінальну вартість", - йдеться у матеріалі.

За підрахунками журналістів, на "Великому будівництві" фірми, пов'язані з Вороб'єм, станом на кінець березня 2021 року, заробили 320 млн грн.

При цьому на запит "Схем" у "БелКазТранс Україна" відповіли, що не є учасником проєкту "Велике будівництво", продають бітум великим нафтотрейдерам та не співпрацюють з бюджетними організаціями.

Журналісти також з'ясували, що діяльність Вороб'я в Україні не обмежується постачанням бітуму - починаючи з 2019 року він стрімко увійшов одразу у три стратегічні сфери української економіки.

"Наприклад, у 2020 році його білоруська компанія "БелКазТранс" імпортувала близько половини дизельного пального, яке постачалося в Україну із РФ.

"Це поставки дизельного пального з Росії, які трубопроводом доходять до Гомеля і далі перевантажуються в залізничні вагони і постачаються до України. Це просто посередницькі послуги", - розповів головний редактор профільного журналу "Нафторинок" Олександр Сіренко.

Розслідувачі звертають увагу, що українські активи білоруського олігарха оформлені на членів його родини, громадян України.

Зокрема, компанія його сина, "БелКазТранс Україна", окрім імпорту бітуму, у 2020 році забезпечувала логістику при імпорті російського вугілля для українських металургійних підприємств та електростанцій.

"Будь-яким компаніям, крім "БелКазТранс Україна", не давали згоду на перевезення посадовці російських залізниць.

За інформацією від наших членських компаній, які втратили долю на ринку – це майже 100%. За об’ємами це - найбільший транзитер", - розповів президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко.

У розслідуванні також йдеться, що послугами компанії сина Вороб'я користуються найбільші промислові групи України.

"Відповідно до даних від джерел "Схем" у податковій, з березня 2020-го і до сьогодні ця компанія регулярно отримує оплату за свої експедиторські послуги від найбільших споживачів вугілля в Україні - холдингів "Метінвест" та "ДТЕК" Ріната Ахметова та "Інтерпайп" Віктора Пінчука", - йдеться в матеріалі.

У "ДТЕК" відповіли, що справді з весни 2020 року співпрацювали із "БелКазТранс Україна", але наразі не працюють з цією компанією напряму.

Натомість у холдингу "Метінвест" підтвердили, що досі співпрацюють із "БелКазТранс Україна", але зазначили, що обрали її на тендерному майданчику. У компанії Віктора Пінчука коментарів до публікації матеріалу не надали.

Зазначається, що крім забезпечення логістики, структури, пов'язані із олігархом, займалися безпосередньо імпортом вугілля в Україну в умовах, коли російська влада видавала дозволи на поставки цієї сировини в Україну.

"У грудні 2019 року естонська компанія NT Marinе, яку журналісти пов’язують із Вороб’єм, отримала дозвіл від російського уряду на майже 50% від поставок вугілля в Україну. У березні 2020 року найбільші імпортери змогли отримати такі дозволи самотужки.

Але, як виявили "Схеми", в 2021 році NT Marinе продовжила як посередник імпортувати вугілля. Наприкінці березня в Україну розпочала поставки також інша естонська фірма, пов’язана із Вороб’єм - NT Bunkering. Водночас ці естонські компанії ( NT Bunkering та NT Marine ) протягом 2018-2020 років доставляли нафтопродукти російського "Новошахтинського заводу нафтопродуктів" ( ОАО "НЗНП" ) до ЄС (зокрема в Естонію) та Україну", - йдеться у розслідуванні.

"Тобто компанії з орбіти Миколи Вороб’я співпрацювали з російським заводом Медведчука "Новошахтинський завод нафтопродуктів" (ОАО "НЗНП") - протягом 2018-2020 років доставляли в Європу та Україну продукцію заводу.

Але сам білоруський олігарх Микола Воробей не потрапив під українські санкції, хоча співпрацював із тим бізнесом Віктора Медведчука, який був підставою введення санкцій РНБО щодо українського політика та пов’язаних із ним структур", - наголошують розслідувачі.

Водночас сам Медведчук заперечив співпрацю з Миколою Вороб'єм. "Ми дружимо. Жодних спільних бізнес-інтересів немає і ніколи не було", - відповів Медведчук на питання "Схем".

Журналісти також встановили, що в Україні живе двоє синів Вороб’я від попереднього шлюбу, а частина родини залучена у бізнес. Крім старшого сина Миколи, продажем нафтопродуктів займається його дружина (невістка олігарха) - Валерія Воробей - через українську компанію "Укрбелнафтопродукт".

Відповіді від Вороб'я на інформаційний запит розслідувачі не отримали.