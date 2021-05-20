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Прем'єр дав перші доручення Любченку

Четвер, 20 травня 2021, 20:05
 

Прем'єр Денис Шмигаль дав доручення новопризначеному першому віцепрем'єру - міністру економіки Олексію Любченку активізувати законопроєктну діяльність міністерства.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

"Представив команді Міністерства економіки нового керівника - Олексія Любченка. Він поєднуватиме цю посаду з посадою першого віцепрем'єр-міністра.

Попереду багато завдань. Мінекономіки взяло на себе зобов'язання подати найбільшу кількість законопроєктів. Тому одразу дав доручення пану Любченку активізувати законопроєктну діяльність відомства", - написав глава уряду.

"Вважаю, досвід, який має Олексій Миколайович, стане в пригоді для втілення важливих завдань, поставлених перед міністерством", - додав він.

Нагадаємо:

Верховна Рада затвердила голову Держподаткової Олексія Любченка на посаді першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, його підтримали 293 нардепи.

Економічна правда

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Шмигаль Мінекономіки

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