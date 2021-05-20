Прем'єр дав перші доручення Любченку
Прем'єр Денис Шмигаль дав доручення новопризначеному першому віцепрем'єру - міністру економіки Олексію Любченку активізувати законопроєктну діяльність міністерства.
Про це Шмигаль повідомив у Telegram.
"Представив команді Міністерства економіки нового керівника - Олексія Любченка. Він поєднуватиме цю посаду з посадою першого віцепрем'єр-міністра.
Попереду багато завдань. Мінекономіки взяло на себе зобов'язання подати найбільшу кількість законопроєктів. Тому одразу дав доручення пану Любченку активізувати законопроєктну діяльність відомства", - написав глава уряду.
"Вважаю, досвід, який має Олексій Миколайович, стане в пригоді для втілення важливих завдань, поставлених перед міністерством", - додав він.
Нагадаємо:
Верховна Рада затвердила голову Держподаткової Олексія Любченка на посаді першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, його підтримали 293 нардепи.
Економічна правда
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