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Фонд енергоефективності запустить кабінет в "Дії"

Четвер, 20 травня 2021, 10:45

Державна установа "Фонд енергоефективності" розраховує запустити можливість подання заявки на участь у програмі "Енергодім" через портал "Дія" на початку липня.

Про це повідомляє Фонд енергоефективності.

"Ми розраховуємо, що якщо все вдасться, то на початку липня ОСББ зможуть комунікувати онлайн з Фондом через портал "Дія", - повідомила директор установи Юлія Головатюк-Унгуряну.

Вона також назвала діджиталізацію та запуск IT-платформи для подачі заявок через портал державних послуг "Дія" одним з ключових пріоритетів у роботі фонду на поточний рік.

Станом на 14 травня установа отримала 665 заявок від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на участь у програмі термомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім". 

Всього до проєктної, імплементаційної або завершальних стадій перейшли 353 проєкти модернізації загальною вартістю близько 2,7 млрд грн.

Прийом заявок від ОСББ на участь у програмі з енергомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім" від Фонду енергоефективності розпочався з 3 вересня 2019 року. 

Програма передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакета "Легкий" та 50% - для пакета "Комплексний".

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Економічна правда

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енергоефективність енергозбереження Мінцифри

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