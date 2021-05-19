Справа "Приватбанку": з Яценка, літак якого завертали в Київ, вже місяць як зняли браслет
З ексзаступника голови правління "Приватбанку" Володимира Яценка, якого підозрюють у виведенні 136 млн грн, зняли браслет, оскільки Спеціалізована антикорупційна прокуратура не клопотала про подовження цього запобіжного заходу.
Джерело: речниця САП Ольга Постолюк, яку цитує "Радіо Свобода", ухвала суду від 21 квітня
Суд ухвалив відповідне рішення ще 21 квітня. В самій ухвалі вказується, що прокурор САП не просив про продовження вимоги носіння браслету, а також "відсутня технічна можливість" застосування браслета.
За словами Постолюк, застосування браслету визнали технічно неможливим з огляду на житло, в якому Яценко перебуває на домашньому арешті.
Вона зазначила, що висновки про технічну неможливість застосування електронного браслета надала Національна поліція.
Пряма мова Постолюк: "У зв’язку з технічними причинами неможливо було застосувати електронний засіб контролю саме за місцем проживання підозрюваного. Всі інші зобов’язання, які були покладені на нього судом, залишилися".
Передісторія:
- Яценка підозрюють у виведенні разом зі спільниками із "Приватбанку" понад 136 млн грн на підконтрольну компанію "Інгосстрах".
- На початку 2020 року Господарський суд Києва відкрив провадження за позовами низки екстопменеджерів та ексакціонерів Приватбанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку. Серед позивачів є і Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%.
- Правоохоронці 22 лютого в аеропорту "Бориспіль" затримали топ-фігуранта справи Приватбанку, який хотів утекти з України.
- За кілька днів після затримання Вищий антикорупційний суд відправив Яценка під варту з можливістю внесення застави. Заставу в розмірі 52 мільйонів було внесено і Яценко вийшов із СІЗО.
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