Кабмін призначив голову Держінспекції архітектури і містобудування

Кабмін на засіданні 19 травня призначив Семена Кривоноса головою Державної інспекції архітектури та містобудування.

Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону.

Зазначається, що Кривонос був визначений переможцем конкурсу на посаду голови ДІАМ рішенням уряду від 28 квітня 2021 року.

У Мінрегіоні заявили, що утворена Державна інспекція архітектури і містобудування - єдиний центральний орган виконавчої влади, який реалізує держполітику у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Виконання повноважень ДІАМ у повному обсязі може здійснюватися після того, як на роботу буде прийнято 30% співробітників (гранична затверджена чисельність - 660 осіб).

У 2016 році Кривонос переміг у конкурсі на посаду директора Одеського теруправління НАБУ, але так і не обійняв цю посаду.

У декларації Кривоноса вказано, що у 2019 - 2020 роках він був в. о. директора держпідприємства "Племінний завод "Плосківський".

Також працював директором громадської організації "Офіс простих рішень і результатів", засновниками якої є Олександр Ольшанський та Міхеіл Саакашвілі.

Нагадаємо, що навесні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Замість ДАБІ було утворено три нові органи: Державну інспекцію містобудування, Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні та Державну сервісну службу містобудування.

Проте у грудні того ж року постановою №1340 Державну інспекцію містобудування та Державну сервісну службу містобудування було ліквідовано.

Цим же документом створили Державну інспекцію архітектури та містобудування України, яка реалізовуватиме державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Діяльність ДІАМ координується через Міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

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Економічна правда