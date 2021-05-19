Ключовий актив ІСД може перейти під контроль Тарути – син співвласника корпорації

Минулого року на ключовий актив корпорації ІСД, завод ISD Dunaferr, розпочались рейдерські атаки – таким чином другий співвласник ІСД Сергій Тарута може намагатися привласнити собі активи.

Про це син співвласника ІСД Едуард Мкртчан розповів в інтерв’ю ЕП.

За його словами, єдиним і головним активом корпорації є угорський завод ISD Dunaferr. Проте з листопада минулого року з боку Сергія Тарути відбувалися спроби рейдерського захоплення цього заводу.

"Спочатку його дочка Тетяна, користуючись тим, що є членом ради директорів ISD Dunaferr, спробувала змінити все керівництво, потім завод намагалися захопити люди Тарути з фальшивими довіреностями та тітушки", – розповів Мкртчан-молодший.

Так, у квітні близько 50 осіб прийшли на територію угорського заводу на чолі з Іштваном Міко, у якого нібито є довіреність від імені Steelhold Limited, з метою захоплення заводу, але їм перешкодила поліція.

Водночас, додав він, Тарута в інтерв'ю стверджує, що не знає цих людей.

хоча на заводі кажуть, що названий Тарутою "якийсь українець з довіреністю Внєшекономбанку", Франц Володимир Фон Габсбург-Лотрінген, намагався проникнути на завод разом з його дочкою Тетяною.

Мкртчан пояснив, ІСД володіє заводом ISD Dunaferr через кіпрську компанію Steelhold Limited. "Сторона Тарути якимось чином штампує довіреності від імені ВЕБа і Steelhold і таким чином намагається захопити управління заводом ISD Dunaferr", – додав він в інтерв’ю.

Зокрема, йдеться про довіреність нібито від ВЕБа на управління угорським заводом на ім'я цього Франца Володимира Габсбурга-Лотрінгена. Сам ВЕБ заперечує наявність такої довіреності.

Таким чином, вважає Мкртчан-молодший, Сергій Тарута хоче зайти в управління заводом і привласнити собі його активи.

Читайте більше про корпоративні конфлікти на ІСД, подальшу долю корпорації, невідомі деталі спільного ведення бізнесу Олегом Мкртчаном і Сергієм Тарутою та погрози від чеченців-колекторів у матеріалі ЕП: Син співвласника ІСД Едуард Мкртчан: якщо щось станеться, хочу, щоб знали: це зробив Тарута

Економічна правда