Кредитів за держгарантіями видали 2,5 мільярда за три місяці
За три місяці роботи програми банки видали кредитів за державними гарантіями на портфельній основі на суму 2,49 млрд грн, за перший місяць – лише 166 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Так, станом на 1 травня банками надано 1273 кредити у рамках підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу через інструмент державних гарантій на портфельній основі.
Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 1 млрд 166 млн гривень. Це близько 30% від загального ліміту гарантій, наданих у 2020 році (3 млрд 930 млн гривень).
Водночас, "Приватбанк" видав 881 кредит на суму 809 млн грн та майже вичерпав ліміт гарантій - 97%.
У регіональному розрізі першість тримає Київ – 244 млн грн, а також Рівненська (168 млн грн) та Львівська (153 млн грн) області.
За видом економічної діяльності найбільше кредитів видавалося у сфері оптової та роздрібної торгівлі (475), сільського господарства (308) та переробної промисловості (183).
Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.
Передбачається, що державні гарантії на портфельній основі надаватимуться в межах 3% від планових доходів загального фонду держбюджету або близько 30 млрд грн.
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Нагадуємо:
Раніше повідомлялося, що у квітні планується виділення додаткового ліміту портфельних держгарантій банкам.
З лютого банки почали видавати кредити, що частково забезпечені державними гарантіями – станом на 1 березня їх видали 166,15 млн гривень.
Економічна правда
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