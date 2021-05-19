Фонд гарантування не зміг відсудити головний офіс "Аркади" в апеляції

Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів щодо визнання недійсними договори, внаслідок яких найдорожчий актив банку "Аркада", головний офіс, було виведено зі власності.

Про це повідомляє Finbalance.

Так, 12 травня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського райсуду м. Києва. Ним ФГВФО було відмовлено у позові щодо визнання недійсними договорів позики та іпотеки, укладання яких призвело до виведення з власності банку "Аркада" його головного офісу.

Крім того, суд також відмовився задовольнити апеляційну скаргу Фонду на іншу ухвалу Печерського суду, якою було знято арешт з головного офісу та із земельної ділянки під ним. Арешт накладався судовою ухвалою від 19.08.2020 за клопотанням ФГВФО в рамках забезпечення позову Фонду.

Головний офіс банку "Аркада", як раніше зазначали у ФГВФО, є найдорожчим активом банку. Його оцінкова вартість – понад 770 млн грн, що становить майже 60% вартості усіх активів банку.

Відсутність підтвердження прав банку на офіс "створює передумови для зменшення рівня задоволення вимог кредиторів банку", відреагували у Фонді на рішення Печерського суду у березні.

Нагадуємо:

Суд відмовився задовольнити позов Фонду гарантування вкладів до банку "Аркада" та пов'язаних компаній про визнання недійсними договорів, укладання яких призвело до виведення з власності головного офісу.

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