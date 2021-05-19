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Зеленський затвердив комісію з відбору глави Бюро економічної безпеки

Середа, 19 травня 2021, 09:00
 

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки, серед яких ексміністр економіки Тимофій Милованов.

Джерело: указ президента №197/2021

Деталі: У комісії три члени:

  • Олександр Литвиненко – директор Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Тимофій Милованов – радник керівника Офісу президента поза штатом, виконуючий обов'язки генерального директора державного підприємства "Національний фонд інвестицій України" та ексміністр економіки;
  • Юлія Свириденко – заступниця глави ОПУ.

Дослівно: "Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря РНБО".

Нагадуємо:

Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року.

Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

Читайте детальніше: Маски-шоу одного актора: як ДФС, СБУ і Нацполіція втратили контроль за економічними злочинами

Українська правда

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Зеленський економіка податки

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