Лише 3% небанківських фінустанов розкрили своїх власників НБУ

Протягом першого місяця документи про свої структури власності до Національного банку подали лише 3% надавачів фінпослуг, вони мають це зробити до 17 червня.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор також запустив сторінку аби спростити подання документів про структуру власності. На ній розташована інструкція щодо подання, поширені питання тощо.

За словами директора Департаменту ліцензування Олександра Бевза, НБУ незабаром проведе захід з роз’ясненням для небанківських фінустанов щодо подання відомостей.

У НБУ вже розпочали працювати над отриманими документами. Регулятор описав основні помилки: вони стосуються особливостей формату подання даних, схематичних зображень структури власності, підписів, оформлення тощо.

Нагадуємо:

Небанківські фінустанови до 17 червня повинні розкрити свої структури власності та опублікувати їх на своїх сайтах, відповідні вимоги затвердив Національний банк.

Норми стосуються усіх небанківських фінустанов окрім кредитних спілок, а також лізингодавців та операторів поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги.

Економічна правда