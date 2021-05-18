Послугами Податкової у "Дії" скористались понад 5 мільйонів осіб

Послугами Державної податкової служби на порталі та у мобільному додатку "Дія" вже скористалися понад 5 млн осіб.

Про це повідомляє прес-служба Податкової.

Зокрема, популярною стала комплексна послуга "Цифровий РНОКПП" - цифрове відображення у мобільному застосунку Дія документа, що засвідчує реєстрацію особи в ДРФО. Цією послугою скористались 4,9 млн осіб.

Також комплексною послугою "єМалятко" під час реєстрації народження дитини у ДРФО вже скористались 96 тис осіб.

Послугу реєстрації особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (віком 14 - 18 років) під час оформлення паспорта громадянина України у формі картки вперше "ID14" отримали 78 тис осіб.

На найближчий час планують реалізувати через застосунок Дія наступні проєкти:

для фізичних осіб - реєстрація в ДРФО та внесення змін, е-резидентство, сплата податків, отримання даних стану розрахунків з бюджетом;

для бізнесу - делегування повноважень на підписання документів, е-ліцензії, взяття на облік окремих категорій платників податків, отримання даних стану розрахунків з бюджетом, перевірка акцизної марки та чеку;

в рамках експериментального проєкту через портал "Дія" перевести надання біля 10 адміністративних послуг ДПС.

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Економічна правда