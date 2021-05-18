Всі розділи
Укр / Рус

Послугами Податкової у "Дії" скористались понад 5 мільйонів осіб

Вівторок, 18 травня 2021, 15:55
 

Послугами Державної податкової служби на порталі та у мобільному додатку "Дія" вже скористалися понад 5 млн осіб.

Про це повідомляє прес-служба Податкової.

Зокрема, популярною стала комплексна послуга "Цифровий РНОКПП" - цифрове відображення у мобільному застосунку Дія документа, що засвідчує реєстрацію особи в ДРФО. Цією послугою скористались 4,9 млн осіб.

Також комплексною послугою "єМалятко" під час реєстрації народження дитини у ДРФО вже скористались 96 тис осіб.

Послугу реєстрації особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (віком 14 - 18 років) під час оформлення паспорта громадянина України у формі картки вперше "ID14" отримали 78 тис осіб.

На найближчий час планують реалізувати через застосунок Дія наступні проєкти:

  • для фізичних осіб - реєстрація в ДРФО та внесення змін, е-резидентство, сплата податків, отримання даних стану розрахунків з бюджетом;
  • для бізнесу - делегування повноважень на підписання документів, е-ліцензії, взяття на облік окремих категорій платників податків, отримання даних стану розрахунків з бюджетом, перевірка акцизної марки та чеку;
  • в рамках експериментального проєкту через портал "Дія" перевести надання біля 10 адміністративних послуг ДПС.

Читайте також: 

Зміна прописки і сплата штрафів одним кліком: усе про 10 нових послуг оновленої "Дії"

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Податкова

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Податкова назвала кількість мільйонерів, що декларують свої статки 13 травня 2021, 13:35
Стосується кожного: що українці мають задекларувати до 30 квітня 27 квітня 2021, 13:45
Призначення голови Податкової оскаржують у суді 27 квітня 2021, 13:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!