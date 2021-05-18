НБУ продав золотих пам'ятних монет на 870 тисяч

НБУ на першому електронному біржовому аукціоні з продажу золотих пам’ятних монет "1 Гривня" 17 травня продав 23 пам'ятні монети на загальну суму майже 870 тис грн.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Учасники аукціону (фізичні та юридичні особи) придбали 23 пам’ятні монети "1 Гривня" на загальну суму майже 870 тис гривень.

Детальні результати аукціону будуть оприлюднені на офіційному сайті Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наступний аукціон з продажу цієї пам'ятної монети НБУ планує провести 27 травня 2021 року - на торги запропонують 50 шт. пам’ятних монет "1 Гривня" (50 лотів - по одній монеті у футлярі в кожному лоті). Аукціон відбудеться на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.

Умови участі в аукціоні будуть розміщені на офіційному сайті біржі.

Нагадаємо:

Нацбанк 17 травня 2021 року ввів в обіг золоту пам’ятну монету "1 Гривня", її виготовлено із золота 999,9 проби.

Економічна правда