Маск опустився на третє місце у рейтингу багатіїв – Bloomberg

CEO компанії Tesla Inc. Ілон Маск втратив друге місце у рейтингу найбагатших людей світу на тлі падіння акцій Tesla на 2,2%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Статки Маска тепер оцінюють в 160,6 млрд доларів - це на 24% менше, ніж у січні.

На друге місце у рейтингу багатіїв піднявся голова LVMH Бернар Арно (161 млрд дол).

Продовжує очолювати рейтинг засновник Amazon Джефф Безос із 190 млрд дол.

Також в топ-5 співзасновник Microsoft Білл Гейтс (144 млрд дол) та засновник Facebook Марк Цукерберг (114 млрд дол).

Нагадаємо:

Вартість біткоїна вперше майже за три місяці впала нижче 45 тисяч доларів після того, як засновник виробника електромобілів Tesla Ілон Маск не виключив ймовірності того, що компанія може продати або вже продала свої біткоїн-активи.

У січні засновник компанії Tesla Ілон Маск обігнав засновника Amazon Джеффа Безоса у рейтингу багатіїв та став найбагатшою людиною світу.

Економічна правда