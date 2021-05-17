УЗ сплатила 18 мільйонів штрафу від Антимонопольного комітету

Укрзалізниця сплатила накладений Антимонопольним комітетом штраф у розмірі 18,3 млн гривень та припинила стягувати окрему плату за обслуговування вантажів на малодіяльних станціях.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Зазначається, що Укрзалізниця оскаржила рішення Комітету у суді. Однак Господарський суд міста Києва у задоволенні позовних вимог відмовив повністю. Наразі триває апеляційне провадження.

Йдеться про запроваджений УЗ "Порядок проведення рейтинг-аналізу діяльності вантажних станцій", що визначав критерії включення/виключення вантажних станцій до/з переліку малодіяльних. Сам порядок та термін "малодіяльна вантажна станція" компанія запровадила самостійно.

На основі створеного переліку станцій Укрзалізниця одноосібно ініціювала підписання зі своїми клієнтами додаткових угод до договорів про надання послуг з перевезення вантажів з/на малодіяльні станції.

Підписання цієї угоди було безальтернативною умовою надання клієнтам залізниці послуг перевезень, кажуть в АМКУ, що створювало нерівні умови отримання послуги. Клієнти, які користувалися малодіяльними станціями, сплачували більше за обслуговування вантажів, ніж ті, які цими станціями не користувалися.

Підвищену оплату за обслуговування малодіяльних станцій УЗ стягувала з 09.01.2019 до 03.09.2020. Цю послугу неможливо було б запровадити за умов значної конкуренції на ринку, адже клієнти могли б відмовитись від підписання додаткової угоди. У 2018-2020 роках компанія займала 100% монопольне становище, додали в АМКУ.

Аналіз собівартості послуги з обслуговування малодіяльних станцій засвідчив, що вона є економічно необґрунтованою. Відтак, Комітет встановив, що дії УЗ призвели до обмеження інтересів інших споживачів та зобов’язав компанію припинити порушення.

Зрештою, товариство сплатило повністю накладений Комітетом штраф, повідомило про припинення дії "Порядку визначення "малодіяльних станцій" та стягування додаткової плати за обслуговування вантажів на них.

Нагадуємо:

У серпні минулоріч Антимонопольний комітет визнав додаткову послугу "Укрзалізниці" з подачі вагонів на малодіяльні станції необгрунтованою та наклав штраф на УЗ на 18 мільйонів гривень.

Економічна правда