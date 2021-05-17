Почався прийом заяв від переселенців на іпотеку під 3%

Держмолодьжитло з 17 травня почало приймати заяви на отримання пільгового іпотечного кредиту для внутрішньо переміщених осіб за рахунок грантових коштів уряду Німеччини, що надаються через Банк Розвитку KfW.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як зазначається на сайті Держмолодьжитла, заява про намір отримати кредит подається при особистому зверненні до регіонального управління Держмолодьжитла або в електронній формі через "Дію".

Щоб подати заяву особисто, необхідно заповнити відповідну форму заяви в письмовому вигляді та звернутися з нею до регіонального управління/іпотечного центру Держмолодьжитла.

Форма заяви - за посиланням.

При цьому, якщо переселенець станом на 17 травня зареєстрований в якості кандидата для отримання державної іпотеки під 3% (реєстр 980), він автоматично вноситься в новий реєстр і братиме участь в лотереї на іпотеку.



Якщо ж переселенець не бажає включати себе до нового реєстру, то відповідну заяву треба подати до 17 червня 2021 року.

Нагадаємо:

Кабмін затвердив порядок надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту (25,5 млн євро), наданих Кредитною Установою для Відбудови (KfW).

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