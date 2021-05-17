МАУ продовжила скасування рейсів до Тель-Авіва
Компанія "Міжнародні авіалінії України" вчергове скасувала рейси до Тель-Авіва до 18 травня на тлі ескалації між ізраїльською та палестинською сторонами.
Про це повідомляє пресслужба МАУ.
"З метою забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу рейси PS 778 / 17MAY TLV - KBP, PS788 / 17MAY TLV-ODS, PS775 / 776 17MAY KBP-TLV-KBP, PS777 / 778 17 / 18MAY KBP-TLV-KBP та PS775 / 776 18MAY KBP-TLV-KBP скасовуються", – йдеться у повідомленні.
З моменту загострення конфлікту авіаперевізник здійснив один рейс, а згодом оголосив про скасування всіх наступних рейсів.
МАУ додали, що переглядатимуть рішення щодо скасування що 48 годин. Компанія враховує NOTAM, внутрішню оцінку ризиків, чинні норми аеропорту імені Бен-Гуріона та повідомлення авіаційних служб України та Ізраїлю.
"На даний момент рівень загрози авіаційної безпеки за даними державного авіаційного регулятора України підвищений, українським перевізникам рекомендується утриматися від польотів у Тель-Авів", – додав Євгеній Дихне, директор МАУ.
Наразі усі рейси Київ-Тель-Авів-Київ та Одеса-Тель-Авів-Одеса скасовані до 18 травня включно.
Нагадуємо:
Європейські та американські авіакомпанії, зокрема й українська МАУ, скасовують рейси до Тель-Авіва через загострення конфлікту між ізраїльською та палестинською сторонами.
Економічна правда
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