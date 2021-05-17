МАУ продовжила скасування рейсів до Тель-Авіва

Компанія "Міжнародні авіалінії України" вчергове скасувала рейси до Тель-Авіва до 18 травня на тлі ескалації між ізраїльською та палестинською сторонами.

Про це повідомляє пресслужба МАУ.

"З метою забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу рейси PS 778 / 17MAY TLV - KBP, PS788 / 17MAY TLV-ODS, PS775 / 776 17MAY KBP-TLV-KBP, PS777 / 778 17 / 18MAY KBP-TLV-KBP та PS775 / 776 18MAY KBP-TLV-KBP скасовуються", – йдеться у повідомленні.

З моменту загострення конфлікту авіаперевізник здійснив один рейс, а згодом оголосив про скасування всіх наступних рейсів.

МАУ додали, що переглядатимуть рішення щодо скасування що 48 годин. Компанія враховує NOTAM, внутрішню оцінку ризиків, чинні норми аеропорту імені Бен-Гуріона та повідомлення авіаційних служб України та Ізраїлю.

"На даний момент рівень загрози авіаційної безпеки за даними державного авіаційного регулятора України підвищений, українським перевізникам рекомендується утриматися від польотів у Тель-Авів", – додав Євгеній Дихне, директор МАУ.

Наразі усі рейси Київ-Тель-Авів-Київ та Одеса-Тель-Авів-Одеса скасовані до 18 травня включно.

Нагадуємо:

Європейські та американські авіакомпанії, зокрема й українська МАУ, скасовують рейси до Тель-Авіва через загострення конфлікту між ізраїльською та палестинською сторонами.

Економічна правда