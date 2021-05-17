Мінінфраструктури починає експериментальний проєкт доступу до ринку річкових перевезень

Мінінфраструктури розпочинає експериментальний проєкт доступу до ринку річкових перевезень - уряд схвалив відповідну постанову.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що постановою запроваджується реалізація проєкту до 31 грудня 2021 року з метою створення сприятливих умов для суб’єктів господарювання для доступу до ринку річкових перевезень.

"Розвиток внутрішніх водних шляхів - один із головних пріоритетів міністерства.

Вищезазначеним проєктом ми створюємо сприятливі умови для доступу до ринку річкових перевезень для суб’єктів господарювання, зокрема для іноземних невійськових суден під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, без отримання одноразових тимчасових дозволів", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, враховуючи нагальні потреби ринку в умовах розвитку водних перевезень, впровадження цього проєкту дозволить забезпечити конкурентоспроможність річкових портів у порівнянні з морськими портами, де не передбачено отримання будь-яких дозволів.

А також - збільшити обсяг перевалки вантажів і в цілому покращити розвиток річкового транспорту.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 3 грудня 2020 року прийняла в цілому законопроєкт №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт", який, зокрема, передбачає лібералізацію ринку та створення Держфонду розвитку внутрішніх водних шляхів.

Економічна правда