Мінінфраструктури починає експериментальний проєкт доступу до ринку річкових перевезень
Мінінфраструктури розпочинає експериментальний проєкт доступу до ринку річкових перевезень - уряд схвалив відповідну постанову.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Зазначається, що постановою запроваджується реалізація проєкту до 31 грудня 2021 року з метою створення сприятливих умов для суб’єктів господарювання для доступу до ринку річкових перевезень.
"Розвиток внутрішніх водних шляхів - один із головних пріоритетів міністерства.
Вищезазначеним проєктом ми створюємо сприятливі умови для доступу до ринку річкових перевезень для суб’єктів господарювання, зокрема для іноземних невійськових суден під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, без отримання одноразових тимчасових дозволів", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
За його словами, враховуючи нагальні потреби ринку в умовах розвитку водних перевезень, впровадження цього проєкту дозволить забезпечити конкурентоспроможність річкових портів у порівнянні з морськими портами, де не передбачено отримання будь-яких дозволів.
А також - збільшити обсяг перевалки вантажів і в цілому покращити розвиток річкового транспорту.
Нагадаємо:
Верховна Рада на засіданні 3 грудня 2020 року прийняла в цілому законопроєкт №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт", який, зокрема, передбачає лібералізацію ринку та створення Держфонду розвитку внутрішніх водних шляхів.
Економічна правда
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