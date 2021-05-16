Гендиректор Укроборонпрому: іноземці могли би бути членами наглядової ради майбутніх оборонних компаній
Генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв прокоментував законопроект № 3822, на його думку іноземці могли би бути членами наглядової ради майбутніх холдингових оборонних компаній, зауваживши, що це питання є дискусійними і має бути вирішено профільним комітетом Верховної Ради.
Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу "Перший діловий".
Щодо функцій Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України в управлінні Укроборонпромом:
- Міністерство має пропонувати кандидатів до наглядових рад холдингових компаній, які буде утворено в результаті корпоратизації Укроборонпрому.
Щодо більшості незалежних членів та можливості іноземців займати посади у наглядовій раді корпоратизованого Укроборонпрому:
- Гусєв зазначив, що в різних країнах оборонні компанії мають різну практику у питанні формування наглядової ради.
- На його думку іноземці могли би бути членами наглядової ради майбутніх холдингових оборонних компаній, зауваживши, що це питання є дискусійними і має бути вирішено профільним комітетом Верховної Ради.
Також Гусєв зазначив, що ключовим для Укроборонпрому є корпоратизація та створення ефективної системи корпоративного управління.
"Згідно Керівних принципів ОЕСР з корпоративного управління державними підприємствами, держава повинна відокремити свою функцію як власника від функції розробника політики. Оскільки Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості є розробником політики у сфері оборонного-промислового комплексу, входження представників цього міністерства до складу наглядової ради корпоратизованого Уроборонпрому може призводити до конфлікту інтересів у таких членів наглядової ради.
Керівними принципами ОЕСР визначено, що склад наглядової ради держкомпанії має забезпечувати незалежність судження цього органу. На практиці цей принцип загалом реалізується через забезпечення у складі наглядової ради більшості незалежних членів", - прокоментували його слова у матеріалі для ЕП експерти з корпоративного управління.
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