Гендиректор Укроборонпрому: іноземці могли би бути членами наглядової ради майбутніх оборонних компаній

Генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв прокоментував законопроект № 3822, на його думку іноземці могли би бути членами наглядової ради майбутніх холдингових оборонних компаній, зауваживши, що це питання є дискусійними і має бути вирішено профільним комітетом Верховної Ради.

Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу "Перший діловий".

Щодо функцій Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України в управлінні Укроборонпромом:

Міністерство має пропонувати кандидатів до наглядових рад холдингових компаній, які буде утворено в результаті корпоратизації Укроборонпрому.

Щодо більшості незалежних членів та можливості іноземців займати посади у наглядовій раді корпоратизованого Укроборонпрому:

Гусєв зазначив, що в різних країнах оборонні компанії мають різну практику у питанні формування наглядової ради.

На його думку іноземці могли би бути членами наглядової ради майбутніх холдингових оборонних компаній, зауваживши, що це питання є дискусійними і має бути вирішено профільним комітетом Верховної Ради.

Також Гусєв зазначив, що ключовим для Укроборонпрому є корпоратизація та створення ефективної системи корпоративного управління.

"Згідно Керівних принципів ОЕСР з корпоративного управління державними підприємствами, держава повинна відокремити свою функцію як власника від функції розробника політики. Оскільки Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості є розробником політики у сфері оборонного-промислового комплексу, входження представників цього міністерства до складу наглядової ради корпоратизованого Уроборонпрому може призводити до конфлікту інтересів у таких членів наглядової ради.

Керівними принципами ОЕСР визначено, що склад наглядової ради держкомпанії має забезпечувати незалежність судження цього органу. На практиці цей принцип загалом реалізується через забезпечення у складі наглядової ради більшості незалежних членів", - прокоментували його слова у матеріалі для ЕП експерти з корпоративного управління.