Аналітики: досі немає інформації, що уряд розглянув фінзвіт Укрзалізниці з мільярдними збитками за 2020 рік

Аналітики заявляють, що наразі відсутня інформація, яка б свідчила, що Кабмін розглянув фінансові результати "Укрзалізниці" за підсумками 2020 року, коли компанія отримала чистий збиток у розмірі 11,9 мільярдів.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

На річних загальних зборах акціонерів "Укрзалізниці" від 21 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України як акціонер "Укрзалізниці" затвердив результати діяльності компанії у 2019 році. Зокрема, на цих загальних зборах Кабмін затверджено річний звіт "Укрзалізниці", включаючи фінансову звітність, а також звіти наглядової ради та правління за 2019 рік.

"Тут не було друкарської помилки. Вищезазначенні рішення Кабміну було затверджено за підсумками 2019 року, а не 2020 року", - йдеться у повідомленні

Аналітики заявляють, що наразі відсутня інформація, яка б свідчила, що Кабмін розглянув річний звіт, фінансову звітність, звіти наглядової ради та правління, а також прийняв рішення про розподіл прибутків "Укрзалізниці" за підсумками 2020 року.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" затвердження річної звітності та прийняття рішення про розподіл прибутку належить до питань, які обов’язково повинні розглядатися на річних загальних зборах акціонерів.

Нагадуємо:

За результатами 2020 року "Укрзалізниця" отримала чистий збиток у розмірі 11,9 млрд грн. До сьогодні Уряд не робив жодних заяв щодо таких результатів діяльності компанії.