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Роза Вітрів відкрила продажу квитків на новий внутрішній рейс

Неділя, 16 травня 2021, 11:00
 

Авіакомпанія "Роза Вітрів" (Windrose) відкрила продажу квитків на рейс з Києва до Кривого Рогу і опублікувала розклад польотів. 

Про це повідомляє avianews

У повідомленні вказується, що маршрут запустять з 9 червня. 

Ціни 

При бронюванні за 3 місяці до вильоту, ціна стартує від 650 грн в один бік і від 1,4 тыс грн в обидві сторони. 

При бронюванні квитків ближче до вильоту, ціна стартує від 1050 гривень в одну сторону і 2200 грн в дві сторони. 

Багаж 

Всы авіаквитки "Рози Вітрів" на внутрішні рейси включають 7 кг ручної поклажі і одне місце багажу вагою до 23 кг. 

Розклад 

Київ 20:35 - Кривий Ріг 21:55 понеділок, середа, четвер 

Кривий Ріг 7:00 - Київ 08 : 15, вівторок, четвер, п'ятниця 

За маршрутом Київ - Кривий Ріг авіакомпанія буде літати три рази в тиждень 

Літак буде вилітати з київського аеропорту Бориспіль о 20:35 по понеділках, середах і четвергах. 

Вильоти з Кривого Рогу заплановано на 07:00 по вівторках, четвергах і п'ятницях. 

Час у дорозі становитиме 1 годину 20 хвилин. 

"Такий розклад зручно для здійснення ділових поїздок до Києва, оскільки людина може вилетіти рано вранці і не втрачати один робочий день. Щочетверга розклад дозволяє здійснювати одноденні поїздки з Кривого Рогу до столиці ", - наголошується в повідомленні. 

У повідомленні також вказується, що всі регіональні рейси" Роза Вітрів "виконує з терміналу D аеропорту Бориспіль. Авіаперевізник продає єдині квитки між різними обласними центрами з пересадкою в Києві. Якщо пасажир летить з багажем, йому не потрібно отримувати валізу і здавати її заново. У Києві речі перенавантажуватимуть з одного літака і перенавантажуватимуть в інший без участі пасажира. 

Нагадуємо: 

Раніше авіакомпанія запустила рейси з Києва до Львова, Івано-Франківськ, Одесу, Миколаїв, Херсон , Запоріжжя, Дніпро і Харків. Зараз маршрут Київ-Одеса обслуговує партнер "Рози Вітрів". 

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