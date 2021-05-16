Роза Вітрів відкрила продажу квитків на новий внутрішній рейс

Авіакомпанія "Роза Вітрів" (Windrose) відкрила продажу квитків на рейс з Києва до Кривого Рогу і опублікувала розклад польотів.

Про це повідомляє avianews.

У повідомленні вказується, що маршрут запустять з 9 червня.

Ціни

При бронюванні за 3 місяці до вильоту, ціна стартує від 650 грн в один бік і від 1,4 тыс грн в обидві сторони.

При бронюванні квитків ближче до вильоту, ціна стартує від 1050 гривень в одну сторону і 2200 грн в дві сторони.

Багаж

Всы авіаквитки "Рози Вітрів" на внутрішні рейси включають 7 кг ручної поклажі і одне місце багажу вагою до 23 кг.

Розклад

Київ 20:35 - Кривий Ріг 21:55 понеділок, середа, четвер

Кривий Ріг 7:00 - Київ 08 : 15, вівторок, четвер, п'ятниця

За маршрутом Київ - Кривий Ріг авіакомпанія буде літати три рази в тиждень

Літак буде вилітати з київського аеропорту Бориспіль о 20:35 по понеділках, середах і четвергах.

Вильоти з Кривого Рогу заплановано на 07:00 по вівторках, четвергах і п'ятницях.

Час у дорозі становитиме 1 годину 20 хвилин.

"Такий розклад зручно для здійснення ділових поїздок до Києва, оскільки людина може вилетіти рано вранці і не втрачати один робочий день. Щочетверга розклад дозволяє здійснювати одноденні поїздки з Кривого Рогу до столиці ", - наголошується в повідомленні.

У повідомленні також вказується, що всі регіональні рейси" Роза Вітрів "виконує з терміналу D аеропорту Бориспіль. Авіаперевізник продає єдині квитки між різними обласними центрами з пересадкою в Києві. Якщо пасажир летить з багажем, йому не потрібно отримувати валізу і здавати її заново. У Києві речі перенавантажуватимуть з одного літака і перенавантажуватимуть в інший без участі пасажира.

Нагадуємо:

Раніше авіакомпанія запустила рейси з Києва до Львова, Івано-Франківськ, Одесу, Миколаїв, Херсон , Запоріжжя, Дніпро і Харків. Зараз маршрут Київ-Одеса обслуговує партнер "Рози Вітрів".

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